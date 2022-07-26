Генпрокурор Краснов назвал распространение оружия с Украины крайне опасной угрозой для СНГ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наёмников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ.

«Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наёмников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.