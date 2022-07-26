Генпрокурор Краснов назвал распространение оружия с Украины крайне опасной угрозой для СНГ

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наёмников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ.
Генпрокурор Краснов назвал распространение оружия с Украины крайне опасной угрозой для СНГ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наёмников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить