Генпрокурор Краснов назвал распространение оружия с Украины крайне опасной угрозой для СНГ
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«Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наёмников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.