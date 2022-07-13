«На территории судостроительного завода»: в МО РФ заявили о ликвидации более 350 военнослужащих ВСУ в Николаеве

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по территории судостроительного завода в Николаеве, в результате которого уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В ходе ещё одного удара по пункту дислокации артиллерийского подразделения ВСУ ликвидированы до 70 военнослужащих противника. Российские военные также нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу, переброшенную из Киева.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по объекту, на котором находились более 350 военнослужащих ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», — сообщил он в ходе брифинга 13 июля.

Кроме того, ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева. В результате ликвидированы до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.

В Харьковской области российские военные нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Как отметили в Минобороны РФ, пять боевиков уничтожены на месте, ещё десять — захвачены в плен.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

За сутки ВКС РФ уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе Северска, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.

Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы ликвидирован взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

Кроме того, российские истребители сбили в воздухе три самолёта воздушных сил Украины. Так, Су-25 и Су-24 сбиты в районе ДНР, МиГ-29 уничтожен в Николаевской области. Ещё один украинский Су-25 сбили российские средства противовоздушной обороны.

Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили пять баллистических ракет «Точка-У» и сбили в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также по теме С применением РСЗО HIMARS: что известно об обстреле Луганска ракетами ВСУ Поздним вечером 12 июля ВСУ обстреляли Луганск. Как заявили в Народной милиции ЛНР, несколько украинских ракет достигли цели, но к...

В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 247 самолётов, 137 вертолётов, 1522 беспилотника, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.

Росгвардия, в свою очередь, заявила об уничтожении боевой техники и нейтрализации 40 украинских националистов в ходе спецоперации в Донбассе.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, расчёт миномётной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил шесть огневых задач.

«В ходе огневого поражения выведен из строя личный состав четырёх групп пехоты противника (по десять националистов в каждой), уничтожено две единицы боевой техники. Результат подтверждён докладом артиллерийского корректировщика ведомств», — говорится в сообщении.

Пушилин — о ситуации в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил России, ДНР и ЛНР в направлении Северска и Соледара.

«Что касается Северска, Соледара — в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определённые успехи, но тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По словам Пушилина, силы ДНР прилагают усилия, чтобы противник не успевал доставлять боеприпасы для ударов по городам республики.

«Ситуация остаётся напряжённой, тем не менее наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населённым пунктам», — сказал он.