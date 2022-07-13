С применением РСЗО HIMARS: что известно об обстреле Луганска ракетами ВСУ

Поздним вечером 12 июля ВСУ обстреляли Луганск. Как заявили в Народной милиции ЛНР, несколько украинских ракет достигли цели, но к настоящему времени небо над городом находится под контролем. Как уточнили в ЛНР, удар, в частности, пришёлся на защищавшую город часть ПВО. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что обстрел вёлся из РСЗО HIMARS.

Несколько ракет ВСУ достигли цели во время обстрела Луганска поздним вечером 12 июля, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, отметив, что украинская армия долго пыталась нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что обстреляна часть ПВО в Луганске, которая обеспечивает безопасность города. Вместе с тем Марочко сообщил, что обстановка в Луганске находится под контролем.

«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

По словам представителя Народной милиции, приняты все меры для обеспечения безопасности мирного населения.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что обстрел Луганска вёлся из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Соединёнными Штатами Америки. Из сообщения ведомства следует, что обстрел произошёл в 23:35, по городу выпущено девять ракет.

О вероятности использования ВСУ системы HIMARS с определённым типом боеприпасов высказался и Андрей Марочко. По его словам, такие выводы можно сделать, оценив расстояние между точкой стрельбы и целью.

«Расстояние между н. п. Артёмовск (Бахмут) и н. п. Луганск — более 90 км. Следовательно, ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM, с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — написал Марочко в Telegram утром 13 июля.

Подробности ночного обстрела Луганска также рассказал корреспондент RT Влад Андрица. В стриме «Летучка» он заявил, что система ПВО работала в разных направлениях.

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«Часть (ракет. — RT) удавалось сбить, часть — нет. Писали местные жители вчера ночью, что на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла. От центра Луганска это было в 8—10 км, и у нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — сказал Андрица.

По данным Народной милиции ЛНР, помимо Луганска, ВСУ также обстреляли из HIMARS населённый пункт Стаханов.

«В результате обстрела н. п. Стаханов погибли два человека и два мирных жителя получили ранения. Повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы №10», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщил, что большинство выпущенных по Луганску ракет сбито, «но есть падение осколков и возгорания городских объектов». По словам дипломата, точные данные о полученном ущербе будут позже.

Мирошник заявил, что Киев выбрал «тактику террористической войны» с нанесением ударов по мирному населению.

«Боевики применяют одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют «серию ракет», многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам — это тактика террористов», — написал Мирошник в Telegram.

Последствия обстрела Новой Каховки

Вечером 11 июля ВСУ нанесли удар по населённому пункту Новая Каховка, расположенному в Херсонской области. Власти региона заявили, что обстрел вёлся из РСЗО HIMARS американского производства.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли в общей сложности шесть ударов, три из которых были отбиты системами ПВО. Среди разрушенных в городе объектов был склад с 35 т гуманитарной помощи.

Как уточнил 13 июля ТАСС со ссылкой на неназванного представителя военно-гражданской администрации региона, в результате этих событий погибли два человека. Ранее сообщалось о семи погибших.

«Погибшими официально признаны два человека, пропавшими без вести — семь, ранены 90. Повреждены магазины — 248, жилой фонд — 65, склады — 15, учебные заведения — четыре, заводы — три, медучреждения — два», — приводит данные агентство.