«Прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву»: при обстреле ВСУ Новой Каховки погибли как минимум семь человек

При обстреле ВСУ населённого пункта Новая Каховка в Херсонской области погибли как минимум семь человек, ещё около 70 получили ранения. Об этом сообщили в военно-гражданских администрациях (ВГА) региона. Отмечается, что огонь вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. В результате обстрела в городе взорвались склады с минеральными удобрениями, повреждены больница и жилые дома. Как полагают представители ВГА, число раненых и погибших может увеличиться по мере разбора завалов.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал удар Украины по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области следствием поставок Киеву зарубежного вооружения.

«Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву», — цитирует Полянского РИА Новости.

О ситуации также высказались в Госдуме. Как заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, ООН следует осудить США и Украину из-за удара по Новой Каховке.

«Должна быть чёткая позиция ООН. Украина начала целенаправленное уничтожение мирного населения освобождённых территорий, обстреливая города и населённые пункты специально поставленным США для этого оружием. США фактически санкционировали убийство мирного населения», — подчеркнул парламентарий.

По информации агентства, в ООН воздержались от комментариев относительно обстрела Новой Каховки. Представитель Генсека ООН Фархан Хак заявил РИА Новости, что организация выступает «против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».

В свою очередь, в Пентагоне также отказались комментировать ситуацию, переадресовав соответствующий вопрос в Министерство обороны Украины.

Вечером в понедельник, 11 июля, украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. По данным военно-гражданской администрации (ВГА) региона, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Как уточнили в ВГА, расположенная поблизости гидроэлектростанция не пострадала при обстреле. Однако в городе взорвались склады с минеральными удобрениями, оказались повреждены больница и жилые дома.

«Нанесён был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесён в том числе высокоточным оружием типа HIMARS», — заявил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов вскоре после обстрела.

По разным данным, в результате обстрела как минимум семь человек погибли и около 70 пострадали. Такую информацию сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. Ранее он рассказал, что из-за украинского удара погиб подросток с инвалидностью.

«Уже однозначно подтверждённая информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причём он инвалид», — сказал глава ВГА Каховского района.

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В беседе с ТАСС Леонтьев отметил, что раненых в результате обстрела может быть существенно больше, поскольку многие жители получили травмы от осколков и разбитых стёкол. По его мнению, число погибших и раненых может вырасти по мере разбора завалов, образовавшихся после обстрела.

«Нам предстоит ещё разбирать завалы, погибших будут десятки — не меньше», — полагает Леонтьев.

Он добавил, что силой взрыва выбило окна в домах, расположенных на расстоянии нескольких километров. По словам Леонтьева, люди заблокированы не только в квартирах, но и в частных домах, которые повредило силой взрывов.

«Люди, которые были здесь на дачах, оказались заблокированы — перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, а там проживают сотни людей летом, в сезон», — пояснил глава ВГА Каховского района.

Кроме того, в результате обстрела разрушен склад гуманитарной помощи, на котором находилось около 35 т груза, в том числе продукты для мирных жителей. Об этом ТАСС заявила начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря.

«Его (гуманитарного пункта. — RT) больше нет — ни продуктов питания, ничего, всё сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 т — это всё полностью сгорело», — сказала она.

Заря добавила, что уничтоженный обстрелом пункт обеспечивал продуктами как жителей города, так и окрестных сёл. Часть продуктов отправлялась на передовую, отметила она.