Склады селитры горят в Новой Каховке после удара ВСУ

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Взрывы и пожары на складах селитры в Новой Каховке после удара ВСУ продолжаются.
Склады селитры горят в Новой Каховке после удара ВСУ
  • © Кадр видео РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

На видео над территорией оптовых баз поднимаются столбы дыма.

По последним данным, в результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ. 

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