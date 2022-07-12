Склады селитры горят в Новой Каховке после удара ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости.
На видео над территорией оптовых баз поднимаются столбы дыма.
По последним данным, в результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек.
По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за обстрела со стороны ВСУ.