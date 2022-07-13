Минобороны сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пять боевиков уничтожены на месте, ещё десять украинских военнослужащих захвачены в плен.
- Минобороны сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области
Ранее у населённого пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами «Искандер» были уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства.