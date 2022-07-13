В Харьковской области ликвидирована переброшенная из Киева диверсионно-разведывательная группа.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пять боевиков уничтожены на месте, ещё десять украинских военнослужащих захвачены в плен.

Минобороны сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области

Ранее у населённого пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами «Искандер» были уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства.