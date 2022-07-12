МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.
Также при ударе высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артёмовск (ДНР) было уничтожено 180 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники.
- МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon
Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.