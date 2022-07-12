МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon

Короткая ссылка
RT
У населённого пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства.
МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении

Также при ударе высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артёмовск (ДНР) было уничтожено 180 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники.

  • МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить