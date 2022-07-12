У населённого пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.

Также при ударе высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артёмовск (ДНР) было уничтожено 180 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники.

МО: ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки ракет Harpoon

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.