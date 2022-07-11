МО: ВКС России уничтожили точечными ударами в Харькове около 250 украинских боевиков
- РИА Новости
«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожены около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщил представитель Мионобороны России Игорь Конашенков.
- МО: ВКС России уничтожили точечными ударами в Харькове около 250 украинских боевиков
5 июля Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военных и 12 единиц военной техники.
Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что армия России нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также для самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.