Армия России нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также для самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Удары были нанесены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

«В районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сказал он.

МО: армия России уничтожила «Калибрами» хранилища боеприпасов для HIMARS и М777 на Украине

10 июля Минобороны рассказало, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, а также более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для РЗСО «Град».

ВС также нанесли удары по ангарам с укрытыми в них американскими гаубицами М777, из которых обстреливались жилые кварталы Донецка.

8 июля стало известно, что российские военнослужащие уничтожили две поставленные Британией установки берегового комплекса Harpoon в Одесской области.