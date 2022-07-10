МО: армия России нанесла удар по ангарам с укрытыми в них гаубицами М777

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RT
Армия России нанесла удары по ангарам с укрытыми в них американскими гаубицами М777, из которых обстреливались жилые кварталы Донецка, сообщило российское Минобороны.
МО: армия России нанесла удар по ангарам с укрытыми в них гаубицами М777
  • РИА Новости

Как уточнило ведомство, за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены 17 пунктов управления, четыре взвода РСЗО.

«В районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», — сообщил представитель министерства Игорь Конашенков.

Также Минобороны России сообщило, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для РЗСО «Град».

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