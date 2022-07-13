Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве

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RT
Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве в результате удара высокоточным оружием ВКС по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады.
Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве
  • РИА Новости

В сообщении оборонного ведомства говорится об уничтожении до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений украинских войск, десяти самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Уничтожено более десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта в районе населённого пункта Березнеговатое в Николаевской области.

  • Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве

Также российские военные уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на судостроительном заводе в Николаеве.

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