Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве
- РИА Новости
В сообщении оборонного ведомства говорится об уничтожении до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений украинских войск, десяти самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Уничтожено более десяти единиц автомобильной и специальной техники.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта в районе населённого пункта Березнеговатое в Николаевской области.
- Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве
Также российские военные уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на судостроительном заводе в Николаеве.