Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве в результате удара высокоточным оружием ВКС по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады.

В сообщении оборонного ведомства говорится об уничтожении до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений украинских войск, десяти самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Уничтожено более десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта в районе населённого пункта Березнеговатое в Николаевской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве

Также российские военные уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на судостроительном заводе в Николаеве.