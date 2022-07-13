Вооружённые силы России уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на судостроительном заводе в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесён удар по территории судостроительного завода в Николаеве.

В результате удара было уничтожено более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.