ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.
Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесён удар по территории судостроительного завода в Николаеве.
В результате удара было уничтожено более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».
- ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве
Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.