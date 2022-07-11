«Высокоточными ракетами большой дальности»: в МО РФ заявили об уничтожении на Украине хранилища боеприпасов для HIMARS

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по хранилищу боеприпасов для зарубежных систем HIMARS и гаубиц M777. Как заявили в Минобороны РФ, в результате ещё одного удара ликвидирован пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ и более 300 находившихся на объекте националистов. Наряду с этим ВКС РФ поразили ещё несколько позиций нацбатальонов и иностранных наёмников, уничтожив около 250 украинских боевиков.

В Минобороны РФ в ходе брифинга 11 июля заявили об ударе по хранилищу боеприпасов для оружейных систем, полученных Киевом от стран Запада.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — рассказал представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования ликвидирован пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр. Как уточнили в Минобороны РФ, в результате удара уничтожены более 300 националистов.

Фрагмент брифинга Минобороны РФ

Точечными ударами ВКС России по другим пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наёмников уничтожены около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Как отметил Конашенков, противник несёт значительные потери на всех направлениях. По данным Минобороны РФ, в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска, наблюдается критическое положение.

«Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — заявил Конашенков.

Удары по военным объектам Украины

Между тем, российские военные продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады в Донецкой Народной Республике, живую силу и военную технику ВСУ в десяти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова. Также ликвидирован склад вооружения, где хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живую силу и военную технику в 156 районах.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северска.

Помимо этого, в небе над ДНР российский истребитель Су-35С сбил украинский самолёт Су-25. В свою очередь, средства ПВО сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 243 самолёта, 137 вертолётов, 1506 беспилотников, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники.

Последствия обстрела ДНР из HIMARS

Три человека погибли и 39 пострадали при обстреле Амвросиевского района Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.

Все погибшие — мужчины 1992 и 2003 годов рождения. Поиски ещё четырёх человек продолжаются.

«Отметим, что все пострадавшие являются волонтёрами общественной организации «Молодая Республика» и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.