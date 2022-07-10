Удар по пункту дислокации ВСУ: в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 1 тыс. снарядов к гаубицам M777

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, в результате удара уничтожены до 100 человек личного состава и свыше 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США. Российская авиация также нанесла удар по двум ангарам, в которых хранились артиллерийские орудия этого типа, использовавшиеся при обстрелах Донецка.

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами. Об этом в ходе брифинга 10 июля заявил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 100 человек личного состава, более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — сказал Конашенков.

ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления ВСУ, располагавшиеся на территории Донецкой Народной Республики. Также уничтожены живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе силы националистического батальона «Кракен» в районе Харькова.

Как отметили в Минобороны РФ, на фоне сложившейся ситуации украинское командование принудительно привлекает к службе резервистов.

«Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также на russian.rt.com Уничтожены ангар и до 30 боевиков, обстреливавших кварталы Донецка: в МО РФ заявили об ударе по складу с гаубицами M777

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Наряду с этим российские силы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», взвод РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Истребители Су-35С ВКС России сбили в воздухе два Су-25 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Помимо прочего, российские средства ПВО за сутки перехватили три украинских беспилотника, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов РСЗО «Ураган» и пять снарядов РСЗО «Смерч».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 242 самолёта, 137 вертолётов, 1506 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, а также 3995 танков и других боевых бронированных машин. Также поражены 741 боевая машина РСЗО, 3127 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Продвижение в сторону Северска

Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил о взятии союзными войсками под контроль Григоровки. По его словам, военные двигаются в сторону Северска. Он отметил, что, по данным местных жителей, ВСУ в Северске начинают перемещаться в пригород, чтобы сформировать укрепрайоны.

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты», — написал Мирошник.

По его словам, боевики также пытаются обстреливать уже освобождённые районы.

ВСУ и гражданская инфраструктура

Ранее в Минобороны РФ заявили о новых фактах использования украинскими военными формированиями объектов гражданской инфраструктуры. Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова.

«В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (просп. Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровской области националисты заминировали обочины асфальтированной дороги, не уведомив об этом местных жителей.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит российские подразделения в якобы неизбирательных ударах и гибели гражданского населения», — отметили в ведомстве.