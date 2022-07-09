Минобороны: более 25 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 064 человека, в том числе 4175 детей», — заявил Мизинцев.
Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.