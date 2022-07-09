Уничтожены ангар и до 30 боевиков, обстреливавших кварталы Донецка: в МО РФ заявили об ударе по складу с гаубицами M777

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по складу, на котором хранились американские гаубицы M777. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате удара уничтожены до 30 украинских боевиков, которые обстреливали жилые кварталы Донецка. В оборонном ведомстве также указали, что противник несёт значительные потери на всех направлениях.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад с гаубицами M777, поставленными Киеву странами Запада. Об этом в ходе брифинга 9 июля заявил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным ведомства, это оружие использовалось ВСУ для обстрелов Донецка.

«В районе населённого пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — заявил Конашенков.

Напомним, что Минобороны не раз сообщало об уничтожении гаубиц M777, которые Запад поставляет Украине. Так, 18 мая в ведомстве заявили, что удар по позициям противника был нанесён ракетными войсками и артиллерией.

В ходе нового брифинга в ведомстве также отметили, что в результате серии ударов по позициям украинских формирований противник понёс большие потери в живой силе.

«Противник несёт значительные потери на всех направлениях. В районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

В районе Зеленодольска Днепропетровской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистического батальона «Торнадо». В результате уничтожены более 40 боевиков и до десяти единиц вооружения и военной техники.

После ещё одного удара ВКС РФ, нанесённого по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соледар, уничтожены более 30% военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий, добавили в МО РФ.

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По данным Минобороны РФ, из-за больших потерь и дезертирства подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове пополняют за счёт заключённых, отбывавших наказание в исправительных учреждениях города.

В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 22 пунктам управления ВСУ, в том числе 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в Днепропетровской области и 16-й механизированной бригады в ДНР.

Наряду с этим нанесены удары по подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наёмников в Харькове.

Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов в Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территории ДНР. Наряду с этим уничтожено хранилище топлива для военной техники в Кировоградской области.

Помимо прочего, российские самолёты Су-35С и МиГ-31БМ сбили два Су-25 Воздушных сил Украины. Средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников.

В Харьковской области и в ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 239 самолётов, 137 вертолётов, 1503 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танка и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня. Также поражены 3117 орудий полевой артиллерии и миномётов и 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Укрепрайон ВСУ под Северском

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что союзные силы освободили село Григорьевка под Северском Донецкой Народной Республики, где был расположен укрепрайон ВСУ.

«Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», — приводит его слова ТАСС.

Киселёв также заявил, что по большому скоплению ВСУ в районе Северска был нанесён ракетный удар, в результате чего украинские формирования понесли тяжёлые потери.