ВКС России уничтожили более 40 боевиков нацбата «Торнадо» в Днепропетровской области

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Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации нацбатальона «Торнадо» в Днепропетровской области, уничтожив там более 40 боевиков. Об этом сообщило российское Минобороны.
ВКС России уничтожили более 40 боевиков нацбата «Торнадо» в Днепропетровской области
  • РИА Новости

Удар был нанесён в районе Зеленодольска.

«Поражён пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожены более 40 боевиков и до десяти единиц вооружения и военной техники», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также ВКС нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара. В результате атаки там уничтожены более 30% украинских военных и выведена из строя большая часть орудий.

В марте стало известно, что на освобождённых территориях ЛНР была обнаружена нелегальная тюрьма, которую оборудовали участники карательного батальона «Торнадо». По данным Министерства госбезопасности республики, каратели держали похищенных ими людей на территории бывшей больницы.

Несмотря на то что пять лет назад членов группировки осудили за похищения, пытки и издевательства, в настоящее время эти люди вновь на свободе благодаря решению украинского президента освободить заключённых с боевым опытом.

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