МО: ВКС России ударом уничтожили 30% военных артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ

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ВКС России нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара. В результате атаки там уничтожены более 30% украинских военных и выведена из строя большая часть орудий.
МО: ВКС России ударом уничтожили 30% военных артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соледар уничтожены более 30% военнослужащих и выведена (из строя. — RT) большая часть артиллерийских орудий», — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Накануне российские ВКС уничтожили в Краматорске две пусковые установки комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.

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