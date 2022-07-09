МО: ВКС России ударом уничтожили 30% военных артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ

ВКС России нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара. В результате атаки там уничтожены более 30% украинских военных и выведена из строя большая часть орудий.

РИА Новости