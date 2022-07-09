МО: ВКС России ударом уничтожили 30% военных артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соледар уничтожены более 30% военнослужащих и выведена (из строя. — RT) большая часть артиллерийских орудий», — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Накануне российские ВКС уничтожили в Краматорске две пусковые установки комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.