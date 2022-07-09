ВКС России уничтожили в районе Часова Яра ангар с обстреливавшими Донецк гаубицами М777
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожены ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — заявили в оборонном ведомстве.
Кроме того, российская авиация уничтожила в районе Соледара более 30% военнослужащих и вывела из строя большую часть артиллерийских орудий 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее стало известно, что российские ВКС поразили в Донецкой Народной Республике склады с боеприпасами, где находились до 350 украинских военных.