ВКС России уничтожили в районе Часова Яра ангар с обстреливавшими Донецк гаубицами М777

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ВКС России в районе Часова Яра в ДНР поразили высокоточным оружием ангар с американскими гаубицами M777, из которых украинские военные обстреливали Донецк. Об этом сообщили в российском Минобороны.
ВКС России уничтожили в районе Часова Яра ангар с обстреливавшими Донецк гаубицами М777
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожены ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российская авиация уничтожила в районе Соледара более 30% военнослужащих и вывела из строя большую часть артиллерийских орудий 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что российские ВКС поразили в Донецкой Народной Республике склады с боеприпасами, где находились до 350 украинских военных.

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