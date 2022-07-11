МО России: 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ потеряла 70% личного состава

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Действующая в районе Северска в ДНР 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ находится в критическом положении: потери соединения составляют более 70% личного состава, сообщило Министерство обороны России.
МО России: 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ потеряла 70% личного состава
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — сообщил представитель министерства Игорь Конашенков.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о больших потерях украинской армии.

Британская газета The Independent писала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».

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