МО России: 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ потеряла 70% личного состава
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«Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — сообщил представитель министерства Игорь Конашенков.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о больших потерях украинской армии.
Британская газета The Independent писала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».