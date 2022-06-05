Поставлены из Европы: в Минобороны РФ заявили об уничтожении танков Т-72 на окраине Киева

ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили поставленные из Европы танки Т-72 на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также российские системы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов. В результате ударов авиации было уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей.

ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили поставленные из Европы танки Т-72 на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещённые в корпусах вагоноремонтного предприятия», — сказал он.

Кроме того российские системы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов, добавил Конашенков. Также ВС России перехватили две тактические ракеты «Точка-У» и сбили три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей», — добавил он.

В Минобороны также отметили, что ракетные войска и артиллерия России поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео работы 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» в ходе спецоперации на Украине.

«Артиллеристы уничтожили оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, размещенные в лесном массиве», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что расчёты 203-мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров, наведение артиллерии вели беспилотники.

Помимо этого, в Минобороны рассказали, что военнослужащие ВС России доставили несколько тонн гуманитарной помощи жителям освобождённых территорий Харьковской области. Для жителей привезли продуктовые наборы — крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло и сладости.

Обстрел Донецка украинскими «Градами»

Вечером 4 июня ВСУ выпустили по центру Донецка более 50 снарядов — были повреждены квартиры в жилых домах, во дворах загорелись машины.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 21 тыс. абонентов Петровского района остались без электроэнергии в результате обстрелов украинских войск. Он уточнил, что в результате боевых действий было обесточено 148 трансформаторных подстанций. Также в Кировском районе был пробит газопровод большого давления.

За сутки из-за обстрелов украинских войск по ДНР погибли пять мирных жителей, в том числе ребёнок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вместе с тем Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили до 40 украинских военных, два танка Т-64, три БМП и три огневые точки в районе населённого пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка. В ЛНР в свою очередь добавили, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 36 человек личного состава, ещё восемь военнослужащих ВСУ сложили оружие.

«Украину накачивали вооружениями»

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию на Украине в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», заявил, что сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Великобритании уже порядка 10 лет работают на украинской территории.

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«Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что Запад, отказываясь от предложений и компромиссов России, оправдал худшие опасения, и «на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию».

«Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины. В отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что Украина стала разменной монетой и инструментом, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания.