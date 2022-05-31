«По прямому указанию из Киева»: МО РФ сообщило о заминированном на «Азовстали» фургоне с телами погибших

В подземных сооружениях «Азовстали» обнаружен фургон с телами украинских боевиков, под которыми были заложены четыре мины. Как указали в Минобороны РФ, минирование было проведено по прямому указанию из Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении останков. Отмечается, что в общей сложности обнаружены тела 152 погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. В то же время глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на «Азовстали» обнаружены ещё несколько «заблудившихся» украинских боевиков. Помимо этого, Мария Захарова отметила, что неоконсерваторы из Демократической партии, используя в качестве клоунов украинских чиновников, оказывают давление на Джо Байдена, пытаясь склонить президента США к поставкам Украине реактивных систем залпового огня.

В подземных сооружениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывались сдавшиеся в плен радикалы украинского формирования «Азов», обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения, в котором были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало», — подчеркнул он.

«Во время обследования фургона российские сапёры выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел. По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского», — заявил Конашенков.

По его словам, в ближайшее время представителям Украины будут переданы обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих.

В свою очередь, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил, что на «Азовстали» обнаружены ещё несколько «заблудившихся» украинских боевиков. Он также заверил, что судебный процесс над пленными украинскими военными с «Азовстали» будет максимально открытым.

«Мы его сделаем максимально открытым, пригласим и международные организации, представителей других стран, в том числе западных», — сказал он.

«Байдена прогибают свои же»

Утром 31 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с отказом Вашингтона поставлять Киеву реактивные системы залпового огня, способные наносить удары по территории России.

30 мая американский президент Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине подобное вооружение.

После этого экс-посол США в России Майкл Макфол выразил надежду на то, что глава Белого дома передумает, тогда как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены РСЗО.

«Система выстроена чётко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов Демократической партии, используя киевских клоунов», — написала Захарова в Telegram.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что если бы российские города подверглись атаке, то ВС РФ «нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений», часть которых «находится совсем не в Киеве».

Брифинг МО РФ о ходе спецоперации в поддержку Донбасса

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил, что за прошедшие сутки российские ВС высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

При этом авиация нанесла удары по трём пунктам управления, 69 районам сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационной станции и двум складам боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заметил он.

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Также российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один в районе острова Змеиный. Ударами ракетных войск и артиллерии уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива.