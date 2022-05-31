Минобороны России: на «Азовстали» найден фургон с телами, под которым были четыре мины

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Российские военные обнаружили в подвалах «Азовстали» фургон с телами украинских боевиков, под которым были четыре мины.
Минобороны России: на «Азовстали» найден фургон с телами, под которым были четыре мины
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в фургоне было 152 тела.

В Минобороны подчеркнули, что по результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено: тела погибших заминировали по прямому указанию из Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении останков и не допустить их вывоза для передачи родным и тем самым спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично украинского лидера Владимира Зеленского.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ближайшее время будет организована передача обнаруженных на «Азовстали» тел украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.

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