«Выпускавшие двигатели для боевой авиации ВСУ»: МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожье цехов завода «Мотор Сич»

Российские ВС высокоточными ракетами уничтожили цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиадвигатели для боевой авиации Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также ракетный удар был нанесён по району ж/д станции Покровское в Днепропетровской области, где были уничтожены подразделения ВСУ, перебрасывавшиеся в Донбасс. Помимо этого, власти Запорожской области вслед за Херсонской заявили о намерении интегрироваться в состав РФ. В регионе уже введена бивалютная зона.

В Запорожье высокоточными ракетами большой дальности уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», где выпускались авиационные двигатели для боевой авиации ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.

«В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе», — добавил он.

Также ракетами были поражены три пункта управления украинских войск, радиотехнический центр ВСУ, логистический центр 72-й мотопехотной бригады, две базы горючего, два радиолокационных поста ПВО, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Российская авиация, в свою очередь, нанесла удары по двум складам артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях, штабу территориальной обороны в Соледаре, 46 районам сосредоточения живой силы и военной техники, в результате чего были уничтожены более 300 украинских националистов и выведено из строя 46 единиц боевой техники.

Ракетные войска и артиллерия поразили 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях.

Согласно данным представителя МО РФ, российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, а также 11 украинских беспилотников, включая Bayraktar TB2.

Запорожская область нацелена на интеграцию с РФ

Запорожская область не вернётся под контроль киевского режима, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны «серые зоны», не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности», и выразил уверенность, что областной центр будет полностью освобождён от украинских националистов: «Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи».

При этом в освобождённой части региона уже ввели бивалютную зону — рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Начало расчётов в рублях существенно оживило экономику Запорожской области, добавил Рогов.

Кроме того, регион вернулся к использованию герба тех времён, когда Таврическая губерния входила в состав Российской империи.

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«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики», — подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Запад старается не замечать»

Украина давно перестала быть безопасной для сотрудников СМИ, особенно для тех, кто находится в оппозиции к властям страны, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.

«Сегодня многие говорили о якобы гарантированной безопасности журналистов на Украине. Мы, конечно, понимаем, что на Западе об Украине сегодня можно говорить либо хорошо, либо никак, но должны же быть хоть какие-то разумные пределы этому очковтирательству», — сказал он в ходе неформальной встречи членов СБ ООН по формуле Арриа на тему «Защита журналистов».

Дипломат также указал на отсутствие подвижек в расследованиях гибели более 20 журналистов «в условиях вооружённого конфликта в Донбассе, который Запад старается не замечать». В частности, он напомнил об убийствах фотокорреспондента Андрея Стенина, публициста Олеся Бузины, журналиста Павла Шеремета, корреспондента Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина.

«К сожалению, подвижек в расследованиях упомянутых убийств, а также подавляющего большинства случаев насилия, не говоря уже о нарушениях свободы слова, не наблюдается. Жаль, что и в ходе сегодняшней встречи ни у кого не хватило мужества затронуть этот сюжет», — подчеркнул Стржижовский.

Кроме того, он обратил внимание на возникновение на территории Украины невиданных по своим масштабам «фабрик фейков», которые распространяют дезинформацию как на Западе, так и среди населения Украины.

«Завтра же организованные по методичкам Запада провокации в информпространстве могут стать глобальной угрозой, в том числе и для сегодняшних заказчиков», — пояснил пресс-секретарь постпредства России при ООН.