«Выпускавшие двигатели для боевой авиации ВСУ»: МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожье цехов завода «Мотор Сич»
В Запорожье высокоточными ракетами большой дальности уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», где выпускались авиационные двигатели для боевой авиации ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.
«В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе», — добавил он.
Также ракетами были поражены три пункта управления украинских войск, радиотехнический центр ВСУ, логистический центр 72-й мотопехотной бригады, две базы горючего, два радиолокационных поста ПВО, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Российская авиация, в свою очередь, нанесла удары по двум складам артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях, штабу территориальной обороны в Соледаре, 46 районам сосредоточения живой силы и военной техники, в результате чего были уничтожены более 300 украинских националистов и выведено из строя 46 единиц боевой техники.
Ракетные войска и артиллерия поразили 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях.
Согласно данным представителя МО РФ, российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, а также 11 украинских беспилотников, включая Bayraktar TB2.
Запорожская область нацелена на интеграцию с РФ
Запорожская область не вернётся под контроль киевского режима, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны «серые зоны», не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности», и выразил уверенность, что областной центр будет полностью освобождён от украинских националистов: «Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи».
При этом в освобождённой части региона уже ввели бивалютную зону — рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Начало расчётов в рублях существенно оживило экономику Запорожской области, добавил Рогов.
Кроме того, регион вернулся к использованию герба тех времён, когда Таврическая губерния входила в состав Российской империи.Также на russian.rt.com «Чтобы избежать жертв среди мирного населения»: Шойгу сообщил о сознательном замедлении наступления ВС РФ на Украине
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики», — подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.
«Запад старается не замечать»
Украина давно перестала быть безопасной для сотрудников СМИ, особенно для тех, кто находится в оппозиции к властям страны, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.
«Сегодня многие говорили о якобы гарантированной безопасности журналистов на Украине. Мы, конечно, понимаем, что на Западе об Украине сегодня можно говорить либо хорошо, либо никак, но должны же быть хоть какие-то разумные пределы этому очковтирательству», — сказал он в ходе неформальной встречи членов СБ ООН по формуле Арриа на тему «Защита журналистов».
Дипломат также указал на отсутствие подвижек в расследованиях гибели более 20 журналистов «в условиях вооружённого конфликта в Донбассе, который Запад старается не замечать». В частности, он напомнил об убийствах фотокорреспондента Андрея Стенина, публициста Олеся Бузины, журналиста Павла Шеремета, корреспондента Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина.
«К сожалению, подвижек в расследованиях упомянутых убийств, а также подавляющего большинства случаев насилия, не говоря уже о нарушениях свободы слова, не наблюдается. Жаль, что и в ходе сегодняшней встречи ни у кого не хватило мужества затронуть этот сюжет», — подчеркнул Стржижовский.
Кроме того, он обратил внимание на возникновение на территории Украины невиданных по своим масштабам «фабрик фейков», которые распространяют дезинформацию как на Западе, так и среди населения Украины.
«Завтра же организованные по методичкам Запада провокации в информпространстве могут стать глобальной угрозой, в том числе и для сегодняшних заказчиков», — пояснил пресс-секретарь постпредства России при ООН.