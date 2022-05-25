Дипломат Стржижовский: информационные провокации Украины могут стать глобальной угрозой

Информационные провокации со стороны Украины могут стать глобальной угрозой. Об этом в ходе выступления на неформальном заседании СБ ООН предупредил советник постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.

«Завтра организованные по методичкам Запада провокации в информационном пространстве могут стать глобальной угрозой, в том числе и для сегодняшних заказчиков», — цитирует Стржижовского ТАСС.

Он отметил, что созданные на территории Украины «фабрики фейков» распространяют дезинформацию среди украинских граждан, создавая угрозу безопасности простых людей.

Ранее стало известно, что украинские пользователи создают в Telegram чаты для запугивания российских граждан в приграничных с Украиной районах России.