Глава Крыма — об отношении к спецоперации, угрозах Киева и гумпомощи украинцам

Крым в этом году рискует недосчитаться российских туристов — на фоне закрытого неба и продлённого до конца мая «жёлтого» уровня террористической опасности на севере полуострова россияне отдают предпочтение более доступным курортам. Но военные действия на Украине внесли свои коррективы не только в туристическую отрасль региона. Чем живёт Крым сегодня, как сосуществует с приграничными территориями и опасается ли угроз со стороны Киева, RT спросил у главы республики Сергея Аксёнова.

— Сергей Валерьевич, в Киеве заявляют, что не признают Крым в составе России, хотя ещё в апреле стеснялись обсуждать эту тему. Вы следите за переменами настроения в украинской столице?

— Я думаю, что реагировать на все эти изменения настроений бесполезно. Следим за информационным полем и понимаем, что все задачи будут решены только по достижении целей СВО. По-другому они ничего не понимают. На мой взгляд, всё, что происходит в публичном поле, — это пиар, давление на чувство жалости по отношению к ним. Пытаются направить все эти посылы западным странам, приукрасить ситуацию, показать, какие они все несчастные, как они терпят бедствие. Хотя на самом деле всё было спровоцировано киевской хунтой, киевским режимом, националистами, всё это было при подстрекательстве стран НАТО и американцев. Поэтому ответственность за всю эту трагедию лежит на американских властях, на странах НАТО и на украинском режиме.

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Всё закончится, как сказал наш президент, в рамках СВО будут достигнуты все поставленные цели и задачи, включая признание или непризнание Крыма. Мы восемь лет живём в стадии непризнания никем. Но ничего, слава богу, движемся вперёд. Понимаем, что определённые упущенные возможности есть, но не более того. Крыму это ничем не угрожает и не угрожало в данном случае. Динамику мы видим сами с точки зрения экономических процессов, политических, в Крыму всё происходит очень динамично. Так что всё слава богу.

— В северных районах полуострова объявлен режим повышенной готовности, несмотря на курортный сезон. Какая-то опасность есть со стороны вооружённых формирований Украины?

— Все направления прикрыты по Крыму без исключения. Сил более чем достаточно. Понятно, что с учётом проведения СВО с точки зрения случайностей в жизни всё может быть, но никаких системных моментов, связанных с тем, что мы будем атакованы, нет. Крым прикрыт, жителям ничего не угрожает, ситуация находится под полным контролем.

— Туристам можно приезжать?

— Туристам можно и нужно приезжать, никаких сомнений нет. Конечно, логистика усложнена, понимаем, 30 часов поездом из Москвы, больше 30 часов — из Санкт-Петербурга. Достаточно проблематично, конечно. Доставка пассажиров с Дальнего Востока, с той территории, которая за Уралом находится, конечно, проблематична. Без авиации мы оттуда поток туристов не получим. Но тем не менее есть два ближайших аэропорта, которые эффективно работают: Минеральные Воды и Ставрополь. Туда сегодня ориентируется большинство тех, кто решил сохранить свои путёвки на этот сезон. Оттуда добираются машиной, из Ставрополя и из Минвод. Вчера вот приехала делегация, они 11—12 часов ехали машиной из Минвод. Расписание там, конечно, ещё не совсем комфортное, но мы свои предложения направляем в том числе в Ростуризм и Минтранс РФ, с коллегами на связи находимся.

Отказ от бронирований есть, но мы понимаем, что это с логистикой связано и с опасениями людей: не все чувствуют себя комфортно вблизи зоны боевых действий. Но ещё раз повторю: Республике Крым ничего не угрожает. Мы слышали эти фейковые угрозы Крымскому мосту и так далее. На сегодняшний день всё находится под контролем.

Мы в состоянии обеспечить комфортный отдых. Отдых в этом году будет дешевле для туриста, чем в прошлом.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

— Этой весной Крым стал центром оказания помощи Мелитополю, Бердянску, Херсону. С начала специальной операции Киев привычным образом обошёлся с территориями, которые оказались вне его влияния: исчезли лекарства, топливо, вывезены наличные. Как сейчас обстоит дело с гуманитарной помощью этим городам?

— Крым имеет богатый опыт на протяжении восьми лет различных блокад, ограничений, санкций и так далее, мы всё это научились преодолевать, мобилизуемся быстро. В рамках гуманитарных отношений мы регулярно — с первого дня фактически — оказывали помощь всем освобождённым регионам Украины.

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Сейчас эта ситуация упрощается в связи с тем, что назначена военно-гражданская администрация, то есть фактически у регионов есть руководители, которые берут на себя ответственность за решения. Нам проще сейчас, поскольку формируются задания с места. Всё это делается адресно, точечно — либо по обращению самих жителей сопредельных территорий освобождённых, либо уже непосредственно по заявке военно-гражданской администрации. Всё синхронизировано с Министерством обороны и МЧС. На сегодняшний день самым необходимым люди обеспечиваются. Один на один с проблемами никого не оставляем.

— Я так понимаю, что с топливом была одна из самых больших проблем. Была под угрозой посевная в Херсоне. Вы как-то следите за этой ситуацией?

— У нас этим занимаются специальные комиссии при правительстве Российской Федерации. Я вхожу в эту комиссию и предложения вношу. Сегодня там ситуация, понятно, складывается хаотично с точки зрения даже цен на топливо — больше 40 гривен стоит. По нашим деньгам это больше 100 рублей практически. При этом есть чёткие планы у военно-гражданских администраций, как эту цену за литр топлива снизить до 65 рублей за литр.

В любом случае мы уверены, что рынок выстроится так или иначе. Наша задача — совместно с коллегами из военно-гражданских администраций привести цены в соответствие. Я даже выступаю на этот период за государственное регулирование на сопредельных территориях. В ручном режиме придётся принимать определённые решения, как это было в Крыму. Здесь ответственности надо не бояться, понимать, из чего складывается стоимость единицы продукции.

А гуманитаркой мы системно занимаемся. Это помощь не только от крымчан. Это всё, что поступает с территории РФ. Государственная гуманитарка, Росрезерв, МЧС формируют все без исключения задания по заявке военно-гражданских администраций. Цепочка взаимоотношений налажена. Каждый на своём месте.

— В 2014 году в Крыму тоже была блокада. В первое время чего не хватало больше всего?

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— Приграничная торговля в 2014 году шла абсолютно нормально. У Крыма не было критичного дефицита по различным направлениям. Вот когда электроэнергию отрубили, когда воду перекрыли — понятно, были ограничения. 2015 год, когда опоры были взорваны, был теракт на той стороне. У нас было 10% всего от потребляемой электроэнергии в мирное время. Достаточно сложно было, особенно если учесть, что это был зимний период. При этом подавляющее большинство крымчан на соцопросах, которые проводили тогда, высказывались за то, что при любой ситуации электроэнергию от Украины получать не будем.

— Киев выставлял какие-то условия, что-то требовал в обмен на электроэнергию?

— Люди принципиально им не верили и понимали, что это будет с элементами шантажа. Будут пытаться держать нас на крючке.

И мы отказались, понимая, что до полугода нам придётся испытывать определённый дефицит. Люди на это согласились в соцопросах, поддержали позицию, чтобы не заключать с Украиной никаких договоров на поставку электроэнергии и их ресурсов. Уж отсекли так отсекли.

— Вы знаете, кто подорвал опоры? Это под киевским контролем произошло?

— Сто процентов. Был управляемый спецслужбами процесс.

— Тогда ведь пострадали в том числе школы, детские сады. Когда мы сейчас комментируем эти киевские заявления о принадлежности Крыма, видимо, люди помнят, как к ним отнеслись.

— Крым российский навсегда. Ничего им не светит. Чем быстрее они это поймут, тем спокойнее будет для всех.

— Электричество сейчас восстанавливают?

— Шесть опор были подорваны. Федеральные ведомства, которые ответственны за эту работу, уже к ней приступили. В четверг будет доклад очередной, будем понимать, на каком этапе эта работа. В принципе, насколько я знаю, там готовность высокой степени.

— Из Крыма электричество пойдёт на сопредельную территорию?

— Да, часть будет из Крыма, часть из Белоруссии по другим территориям, часть из Белгородской области на приграничных территориях. Там, где это будет проще сделать технически.

— В свою очередь, из Херсонской области в Крым идёт вода, запущен канал. Какой-то экономический эффект это окажет уже в этом году или это вода для посевной уже на следующий год?

— Эффект от этого будет отложенным, но со следующего года, мы уверены, сельскохозяйственное производство перестроится. В этом году многие сельхозпроизводители были не готовы, системы мелиорации начали восстанавливать по ходу. Как и канал мы, в принципе, не готовили — системы безопасности, насосные, само русло канала. Выполняли работы практически с колёс. Так и сейчас происходит. Но тем не менее процесс запустился.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Мы приняли решение, что в этом году днепровская вода для всех сельхозпроизводителей и всех, кто получает, будет бесплатной. Со следующего года для нужд сельхозпроизводителей планируем, что стоимость будет не более 30 копеек за кубический метр, от 20 до 30 копеек. Считаем, что это подъёмная стоимость.

— Если бы вас слышали в Киеве, то отреагировали бы достаточно остро.

— Пусть реагируют. Если бы в Киеве своевременно слышали наши справедливые требования, претензии, то, может быть, и не было бы необходимости проводить специальную военную операцию. К сожалению, они сегодня находятся полностью под внешним управлением, на ситуацию не влияют, своего мнения и позиции не имеют. Поэтому рассчитывать на то, что мы с ними о чём-то договоримся, не приходится.

— Как всё-таки нужно поступить сейчас с приграничными территориями? Вы по факту губернатор не только Крыма, но и приграничных территорий.

— С точки зрения функционала я не являюсь руководителем сопредельных территорий. Я просто знаю всех коллег и в рамках работы правительственной комиссии работу выполняю. Фактически там есть вменяемые руководители на месте. Моя задача им максимально помочь. Мы коллег не бросим точно. Комментировать, как это будет и в какой части, я не имею полномочий, но я знаю одно: мы будем вместе с этими регионами.

— С президентом советуетесь по поводу ситуации здесь и на приграничных территориях?

— Конечно. Докладываю и прошу разрешения на принятие тех или иных решений.

— Поддерживает вас?

— Я его время бестолковыми предложениями стараюсь не занимать, поэтому все предложения предварительно отрабатываются с коллегами. По большинству вопросов глава государства нас поддерживает.

— Вы имеете опыт постукраинского урегулирования. Какие главные проблемы вам пришлось решать после 2014 года? Именно с людьми, которые не поддержали присоединение к России. Как строили диалог?

— Подавляющее число крымчан, вы видели по самому референдуму, поддержали процесс возвращения на историческую родину. Тех, кто не хотел и уехал, было минимальное количество, вроде от 3 до 4 тыс. — кто выехал в тот период. Но при этом в Крыму не было так, как сегодня в Харькове, рейдов СБУ. Мы не проводили в отношении тех, кто не был лоялен, обысков, не переворачивали у них дома всё, не отнимали телевизоры, как у них сегодня отбирают, чтобы не смотрели российские каналы. Мы не зверствовали, а давали время, чтобы все осознали, осмыслили решение.

И сегодня такой водораздел. Вам не нравится наша страна? Уезжайте. Пусть уезжают. Уезжайте в Польшу и смотрите, как в магазинах там не обслуживают русских. Идите туда и там боритесь, какие проблемы.

— В Крыму есть такие люди?

— В Крыму тоже есть. Их меньшинство. У нас вся социология чётко показывает, что абсолютное меньшинство. Для меня водораздел простой, я даже не скрываю. Коллегам говорю: пожалуйста, если вы работаете в любой сфере, связанной с госбюджетом — с республиканским, с муниципальным, — но у вас другая позиция — будете уволены. Я в принципе здесь даже разбираться не собираюсь. Сегодня коллегам сказал: не заявление по собственному желанию, а именно увольнение по статье.

Ты в сложной ситуации занял другую сторону. Точно нам не по дороге. Я здесь за жёсткие меры, ни с кем мириться не собираюсь. Имеете другие взгляды на специальную военную операцию? Точно никогда не будете работать ни в системе органов госвласти, ни в подведомственных органах, точно сделаю для этого всё. Это и образования, и здравоохранения касается. Всех без исключения.

— Может, тогда объявить не СВО, а военное положение в приграничных районах? Люди до сих пор считают, что можно как-то либо тормозить какие-то решения, либо действовать в своём ключе. Может, нужно какое-то специальное положение объявить, чтобы дать понять даже самым сомневающимся, что сейчас всё серьёзно?

— Наши оппоненты не стесняются принимать жёсткие решения. Я уже не говорю, что они занимаются грабежами, избиением, насилием в отношении жителей Украины в первую очередь. Ну и в общем не стесняются показывать отношение к пророссийским. В чём «пророссийскость» проявляется? Если на телефоне есть звонки в Россию куда-нибудь. Ты уже, по сути, должен отказаться от всего: от родственников, происхождения — от всего, что было. Это может являться основанием для уголовного преследования.

Я считаю, что наши меры должны быть зеркальными, аналогичными. Не нравится вам здесь жить? Езжайте туда, где нравится. Уехали же в Израиль разные товарищи, которым что-то не нравится, ну вот пусть там живут и работают. Там они не востребованы, на концерты никто ходить не будет. И пускай. Не будут оболваниванием заниматься, враньём, стравливанием людей.

— В Крыму не было репрессий? Западные правозащитники скажут, что крымских татар репрессируют до сих пор.

— Это враньё. Это ложь. Меня вообще не интересует, что рассказывают западные политики. Я и так знаю, что правду никогда не скажут, и мне их мнение абсолютно до лампочки. Все знают, что темы, которые поднимались на площадках ОБСЕ в части притеснения в Крыму по национальному признаку, — полная ложь от начала до конца.

Я считаю, что преступник национальности не имеет. Совершил преступление — будут приняты соответствующие меры, вот и всё. Так что только на это надо ориентироваться. В Крыму, напоминаю, три государственных языка, в отличие от Украины: русский, украинский и крымско-татарский. Никакого национального подтекста.

— Весной 2022 года, как и весной 2014 года, Крым снова в авангарде перемен, которые происходят в стране. Когда вам лично было сложнее, тогда или сейчас?

— Вы знаете, одинаково. По крайней мере, всё видно, прогнозируемо, мне лично всё понятно, что делать, как делать, мы действуем. Максимально поддерживаем специальную военную операцию, вооружённые силы, ребят наших поддерживаем военнослужащих. Это добрая воля простых крымчан, органов власти.

Мы здесь объединены и нацелены на, соответственно, достижение результата. Ребятам нашим желаем быть осторожными и вернуться домой, молимся за них. Здесь и службы организовывают священнослужители, причём все конфессии без исключения. Поэтому стараемся максимально поддержать наших ребят, понимаем, что всегда непросто быть на переднем крае.

Для меня все восемь лет были периодом прохождения испытаний, поэтому я всегда к ним готов. Знаете, что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому сегодня это просто новый опыт, в новых условиях. Мы не боимся — мы справимся.

Видеоверсия интервью доступна на сайте RTД.