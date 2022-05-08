Минобороны: Россия с 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысяч тонн гумпомощи
- РИА Новости
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«Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — говорится в заявлении Мизинцева.
По его словам, проведены 983 гуманитарные акции.
Он добавил, что за прошедшие сутки проведены две акции — в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области.
Ранее сообщалось об отправке гуманитарной помощи в Донбасс из Мурманской области.