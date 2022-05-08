Минобороны: Россия с 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысяч тонн гумпомощи

С 2 марта Россия доставила на Украину более 18,5 тыс. т гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — говорится в заявлении Мизинцева.

По его словам, проведены 983 гуманитарные акции.

Он добавил, что за прошедшие сутки проведены две акции — в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области.

Ранее сообщалось об отправке гуманитарной помощи в Донбасс из Мурманской области.