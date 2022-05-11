Крым принял более 330 тысяч туристов в майские праздники

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Крым принял более 330 тыс. туристов во время майских праздников.
Крым принял более 330 тысяч туристов в майские праздники
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства курортов и туризма.

«Количество туристов, посетивших Республику Крым в период майских праздников с 29 апреля по 10 мая 2022 года включительно, составило более 333 тыс. человек, что на 10% выше уровня допандемийного 2019 года», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, поток туристов, прибывших железнодорожным транспортом, вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передаёт «Крым 24».

«Основной трафик традиционно обеспечивается автомобильным транспортом. В период майских праздников туристов принимали более 500 средств размещения. Бронирование летнего отдыха в Крыму остаётся на уровне прошлого года», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале мая крымские вокзалы обслужили более 200 тыс. человек.

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