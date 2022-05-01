Полузащитник «Химок» Сабович: ФИФА не должна была отстранять российские команды

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Шведский полузащитник «Химок» Бесард Сабович прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.
Полузащитник «Химок» Сабович: ФИФА не должна была отстранять российские команды
  • globallookpress.com

«ФИФА и другие организации всегда заявляли, что футбол должен быть вне политики, но получается обратное. Конечно, это не очень справедливо по отношению к футболистам, клубам и сборным», — цитирует Сабовича «РБ Спорт».

Он также выразил сожаление, что сборную России отстранили от стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне жаль футболистов. И «Спартак» жалко, который не участвовал в 1/8 финала Лиги Европы, и сборную России. Люди заслужили право выступать в турнирах», — заключил футболист.

Президент УЕФА Александер  Чеферин заявил, что российские клубы и футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине. 

Руководство УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборных на следующей неделе.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал хорошим знаком слова Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

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