Мишина высказалась об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в России

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Российский тренер Татьяна Мишина отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отнять у России этап Гран-при по фигурному катанию.
Мишина высказалась об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мнение насчёт этого у всех одинаково — это плохо. Спортсмены будут всё равно готовиться и к стартам, и к всероссийским соревнованиям, но понятно, что это совсем другое, чем участие в Гран-при. И чем можно компенсировать? Трудно найти альтернативу», — приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что данная ситуация для всех спортсменов — не обнадёживающая. По её мнению, права спортсменов нужно защищать до конца.

«В суд подавать, потому что все эти решения как-то противоречат. Нужно настойчиво добиваться справедливости», — заключила Мишина.

ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение ISU об отмене в России этапа Гран-при по фигурному катанию.

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