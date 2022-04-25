Мишина высказалась об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в России

Российский тренер Татьяна Мишина отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отнять у России этап Гран-при по фигурному катанию.

«Мнение насчёт этого у всех одинаково — это плохо. Спортсмены будут всё равно готовиться и к стартам, и к всероссийским соревнованиям, но понятно, что это совсем другое, чем участие в Гран-при. И чем можно компенсировать? Трудно найти альтернативу», — приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что данная ситуация для всех спортсменов — не обнадёживающая. По её мнению, права спортсменов нужно защищать до конца.

«В суд подавать, потому что все эти решения как-то противоречат. Нужно настойчиво добиваться справедливости», — заключила Мишина.

ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

ISU ранее отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение ISU об отмене в России этапа Гран-при по фигурному катанию.