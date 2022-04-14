Фетисов назвал безобразием отказ финской клиники в операции российскому хоккеисту

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

«Запредельная история, даже в голове не укладывается, как это может произойти. Это ужасная, безобразная история во всех отношениях, и мир катится, по-моему, не туда», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

Ранее Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что финские врачи отказались делать операцию российскому хоккеисту.