Уткин: финские врачи нарушили клятву Гиппократа, отказав российскому хоккеисту в операции
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Финские врачи, отказывающиеся оперировать нашего хоккеиста потому, что решили отныне не принимать пациентов из России, нарушают или поддерживают не что-то сиюминутно важное. Они нарушают клятву Гиппократа. И, в общем, от этого перестают быть врачами», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.
Ранее Светлана Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать.