Уткин: финские врачи нарушили клятву Гиппократа, отказав российскому хоккеисту в операции

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что финские врачи отказались делать операцию российскому хоккеисту.

«Финские врачи, отказывающиеся оперировать нашего хоккеиста потому, что решили отныне не принимать пациентов из России, нарушают или поддерживают не что-то сиюминутно важное. Они нарушают клятву Гиппократа. И, в общем, от этого перестают быть врачами», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

Ранее Светлана Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать.