СЭ: клубы MLS договорились не работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с текущей политической ситуацией.
Напомним, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью RT рассказал, что у российского голкипера норвежского «Будё-Глимта» Никиты Хайкина есть предложения из MLS.
26-летний Хайкин является двукратным чемпионом Норвегии. В этом сезоне он провёл 20 матчей в составе «Будё-Глимта», пропустил 22 мяча и шесть раз отыграл на ноль.
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