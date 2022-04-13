СЭ: клубы MLS договорились не работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии

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Клубы Главной североамериканской футбольной лиги (MLS) договорились, что не будут работать и заключать контракты с игроками и специалистами из России и Белоруссии.
СЭ: клубы MLS договорились не работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Ira L. Black - Corbis

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с текущей политической ситуацией.

Напомним, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью RT рассказал, что у российского голкипера норвежского «Будё-Глимта» Никиты Хайкина есть предложения из MLS.

26-летний Хайкин является двукратным чемпионом Норвегии. В этом сезоне он провёл 20 матчей в составе «Будё-Глимта», пропустил 22 мяча и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, чем ей не нравится российский футбол.

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