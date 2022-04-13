Фигуристка Худайбердиева рассказала, чем ей не нравится российский футбол

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Бронзовая призёрка чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поделилась мнением об отечественном футболе.
Фигуристка Худайбердиева рассказала, чем ей не нравится российский футбол
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я смотрела как-то российский футбол. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда. Я смотрела недавно «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально, там не было больше трёх передач», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

Она отметила, что на следующий день на контрасте посмотрела матч итальянских «Ювентуса» и «Интера» и удивилась, насколько хорошо можно играть.

«Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом», — добавила спортсменка.

Ранее Худайбердиева и её партнёр Егор Базин высказались о произвольном танце Александры Степановой и Ивана Букина.

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