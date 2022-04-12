Худайбердиева и Базин — о программе Степановой и Букина: они катали что-то непонятное

Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин высказались о программе дуэта Александра Степанова — Иван Букин.

«Что я увидел у них в этом году в произвольном танце — что они пытались сделать больше модерн руками какой-то. Для них это было новое, они катали что-то непонятное», — цитирует Базина «Чемпионат».

Худайбердиева согласилась со своим партнёром, заявив, что ей понравилась программа, но она её не понимала. При этом фигуристы отметили, что Степанова и Букин «круто катались».

Напомним, что на прошедшем чемпионате России Степанова и Букин выиграли золото. Вторыми стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Худайбердиева и Базин — третьи.

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