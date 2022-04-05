Тарасова поддержала идею Плющенко провести ледовое шоу в ДНР

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала подготовку Евгения Плющенко и Министерства спорта к проведению ледового шоу в ДНР.
Тарасова поддержала идею Плющенко провести ледовое шоу в ДНР
  • РИА Новости

«Замечательная идея. Я поддерживаю эту инициативу, а почему бы и не попробовать организовать там ледовое шоу? Это поможет хоть немного развить спорт в той местности. Я всегда буду рада лишний раз понаблюдать за выступлениями наших прекрасных российских фигуристов», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что главное, чтобы не было никакой опасности для российских спортсменов. Безопасность фигуристов должна стоять в приоритете для организаторов шоу.

«Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает и рассчитал свой план действий до малейших деталей», — заключила Тарасова.

Плющенко 18 марта сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР.

Глава Минспорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь Плющенко в организации спортивного представления.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста.

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