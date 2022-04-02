Ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста

Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, не примет участие в первенстве России старшего возраста в Великом Новгороде.

Подопечная Плющенко отсутствует в заявочном листе. О причинах её снятия не сообщается.

Турнир проходит в Великом Новгороде с 1 по 5 апреля. Свои короткие программы девушки представят 2 апреля. Произвольные программы запланированы на 3 апреля.

Напомним, что фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Затем она перешла к Евгению Плющенко. 13-летняя Жилина владеет тройным акселем и четверными тулупом, сальховом и лутцем.

Ранее Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных.