Ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста
- РИА Новости
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Подопечная Плющенко отсутствует в заявочном листе. О причинах её снятия не сообщается.
Турнир проходит в Великом Новгороде с 1 по 5 апреля. Свои короткие программы девушки представят 2 апреля. Произвольные программы запланированы на 3 апреля.
Напомним, что фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Затем она перешла к Евгению Плющенко. 13-летняя Жилина владеет тройным акселем и четверными тулупом, сальховом и лутцем.
Ранее Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных.