Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных

Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, рассказала о своей цели.

«Мне хочется прыгнуть первой в мире среди девушек каскад из четверных прыжков. Вообще, 4 — 4 мы пробовали ещё в начале сезона — начинали с тулупа — тулупа, а потом перешли к другим прыжкам», — цитирует Жилину «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Затем она перешла к Евгению Плющенко. 13-летняя Жилина владеет тройным акселем и четверными тулупом, сальховом и лутцем.

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