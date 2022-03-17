Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных

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Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, рассказала о своей цели.
Жилина заявила, что мечтает стать первой фигуристкой, которая исполнит каскад из четверных
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мне хочется прыгнуть первой в мире среди девушек каскад из четверных прыжков. Вообще, 4 — 4 мы пробовали ещё в начале сезона — начинали с тулупа — тулупа, а потом перешли к другим прыжкам», — цитирует Жилину «Матч ТВ»

Напомним, что фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Затем она перешла к Евгению Плющенко. 13-летняя Жилина владеет тройным акселем и четверными тулупом, сальховом и лутцем.

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