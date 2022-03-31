Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда EHF

Юрист Федерации гандбола России (ФГР) Максим Гулевич сообщил, что была подана апелляционная жалоба на решение суда Европейской федерации гандбола (EHF).

«Сегодня ФГР подала апелляционную жалобу на решение суда EHF об отказе в обеспечительных мерах о временном приостановлении действия решения исполкома EHF об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях до вынесения основного решения по делу», — цитирует Гулевича пресс-служба федерации.

Он уточнил, что ФГР предпринимает все меры для защиты прав и интересов российских спортсменов.

Суд EHF не собирается отменять отстранение российских гандболистов на время разбирательства.

Ранее сообщалось, что федерации гандбола России и Белоруссии создадут совместную лигу.