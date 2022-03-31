Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда EHF
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«Сегодня ФГР подала апелляционную жалобу на решение суда EHF об отказе в обеспечительных мерах о временном приостановлении действия решения исполкома EHF об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях до вынесения основного решения по делу», — цитирует Гулевича пресс-служба федерации.
Он уточнил, что ФГР предпринимает все меры для защиты прав и интересов российских спортсменов.
Суд EHF не собирается отменять отстранение российских гандболистов на время разбирательства.
Ранее сообщалось, что федерации гандбола России и Белоруссии создадут совместную лигу.