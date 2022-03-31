Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда EHF

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Юрист Федерации гандбола России (ФГР) Максим Гулевич сообщил, что была подана апелляционная жалоба на решение суда Европейской федерации гандбола (EHF).
Федерация гандбола России подала апелляцию на решение суда EHF
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Сегодня ФГР подала апелляционную жалобу на решение суда EHF об отказе в обеспечительных мерах о временном приостановлении действия решения исполкома EHF об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях до вынесения основного решения по делу», — цитирует Гулевича пресс-служба федерации.

Он уточнил, что ФГР предпринимает все меры для защиты прав и интересов российских спортсменов.

Суд EHF не собирается отменять отстранение российских гандболистов на время разбирательства.

Ранее сообщалось, что федерации гандбола России и Белоруссии создадут совместную лигу.

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