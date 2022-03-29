Федерации гандбола России и Белоруссии создадут совместную лигу
- РИА Новости
«Думаю, это будет очень интересное соревнование, не менее увлекательное, чем еврокубки. И наши гандболисты не потеряют свою квалификацию. Используем это время для подготовки резервов, для выхода на новый уровень», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ФГР.
По его словам, задача — создать турнир по международным стандартам и с соблюдением спортивных принципов, нацеленный на повышение мастерства гандболистов двух стран. Принципиальное согласие сторон достигнуто.
В объединённой лиге примут участие от шести до восьми клубов. Турнир может стартовать в сентябре 2022 года.
Напомним, что Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Ранее сообщалось, что ФГР обжаловала отстранение сборных и клубов от международных турниров по гандболу.