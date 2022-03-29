Федерации гандбола России и Белоруссии создадут совместную лигу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил о намерении создать с Белоруссией объединённую мужскую лигу.

«Думаю, это будет очень интересное соревнование, не менее увлекательное, чем еврокубки. И наши гандболисты не потеряют свою квалификацию. Используем это время для подготовки резервов, для выхода на новый уровень», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ФГР.

По его словам, задача — создать турнир по международным стандартам и с соблюдением спортивных принципов, нацеленный на повышение мастерства гандболистов двух стран. Принципиальное согласие сторон достигнуто.

В объединённой лиге примут участие от шести до восьми клубов. Турнир может стартовать в сентябре 2022 года.

Напомним, что Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что ФГР обжаловала отстранение сборных и клубов от международных турниров по гандболу.