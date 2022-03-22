ФГР обжаловала отстранение сборных и клубов от международных турниров по гандболу

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Федерация гандбола России (ФГР) подала жалобу в суд Европейской гандбольной федерации (EHF) на решение отстранить национальные клубы и сборную России от международных турниров под эгидой организации.
ФГР обжаловала отстранение сборных и клубов от международных турниров по гандболу
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«На прошлой неделе ФГР подала жалобу в суд гандбола EHF, в которой мы просим отменить решения исполкома EHF об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях и, соответственно, отменить технические поражения в матчах, которые должны были состояться в марте», — цитирует ТАСС члена исполкома Максима Гулевича.

По его словам, вместе с жалобой было подано ходатайство о временной приостановке действия решений исполкома EHF. ФГР ожидает принятие решения по обеспечительным мерам и вынесение основного решения.

«В настоящее время мы завершаем процесс подготовки жалобы. Безусловно, мы будем до конца отстаивать свою позицию во всех спортивных и судебных инстанциях, дабы восстановить законное право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях», — добавил Гулевич.

Напомним, что 28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее вице-президент ФГР Евгений Трефилов высказался о решении отстранить национальную команду и клубы от участия в международных соревнованиях.

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