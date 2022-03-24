Суд EHF не отменит отстранение российских гандболистов на время разбирательства

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Суд Европейской гандбольной федерации (EHF) отклонил ходатайство Федерации гандбола России (ФГР) и не отменил отстранение российских клубов и сборных от международных турниров под эгидой организации на время разбирательства.
Суд EHF не отменит отстранение российских гандболистов на время разбирательства
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации.

Отмечается, что решение об открытом судебном разбирательстве будет вынесено на более позднем этапе по установленным судом EHF процедурам.

Напомним, что 28 февраля было принято решение об отстранении российских и белорусских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой EHF.

Ранее сообщалось, что ФГР обжаловала отстранение сборных и клубов от международных турниров по гандболу.

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