Евгращенкова предположила, почему могла потерять сознание на борту самолёта

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Елена Евгращенкова, которой стало плохо во время перелёта из Калининграда в Москву, рассказала о причинах плохого самочувствия.
Евгращенкова предположила, почему могла потерять сознание на борту самолёта
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

«В воздухе пыталась заснуть, потому что мы долго находились в дороге, больше суток не смыкала глаз, но так и не смогла, сидеть неудобно. И я чувствую, что мне становится плохо: тошнота, мокрый пот, слабость. Решила: нужно встать, если пройдусь, умоюсь, станет лучше. Не думала, что приступ случится, он обычно немного по-другому начинается. Но когда поднялась, еле сумела добраться до места, где находится запасной выход. Там, слава богу, никто не сидел. Сняла с себя толстовку, так как она была вся мокрая. Но понимаю, сидеть-то тоже не могу, я для этого и встала. А всё же мгновенно происходит. Задача — положить голову как можно ниже. Села на пол, чтобы лечь, и тут подошёл какой-то мужчина, ещё люди. Была уже в спутанном состоянии», — сказала в интервью RT Елена.

Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, Евгращенковой неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками.

Ранее Евгращенкова рассказала, как ей помог врач ФК «Енисей».

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