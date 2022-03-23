Потерявшая сознание в самолёте пассажирка рассказала, как ей помог врач ФК «Енисей»

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Елена Евгращенкова, которой стало плохо во время перелёта из Калининграда в Москву, рассказала, как ей помог врач клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» Владимир Фомин.
Потерявшая сознание в самолёте пассажирка рассказала, как ей помог врач ФК «Енисей»
  • © ФК «Енисей»

«Около часа он оставался со мной. Отстранил от остальных людей и лишних вопросов. Стресс оказался сведён к нулю, поэтому я достаточно быстро пришла в себя. А если в этот момент волнение усиливается, у меня всё тело немеет полностью, что самое страшное. Такое однажды произошло в метро. Там куча людей, не можешь принять позу, лечь на лавку, на пол. Уровень стресса может привести к критической ситуации, но в самолёте ничего подобного не случилось», — сказала в интервью RT Елена.

Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, Елене Евгращенковой неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками.

Ранее Фомин рассказал, как спас жизнь пассажирке рейса Калининград — Москва.

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