Врач ФК «Енисей» Фомин рассказал, как спас жизнь пассажирке рейса Калининград — Москва

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Врач клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» Владимир Фомин рассказал, как помог потерявшей сознание пассажирке самолёта, следовавшего рейсом Калининград — Москва.
Врач ФК «Енисей» Фомин рассказал, как спас жизнь пассажирке рейса Калининград — Москва
  • © ФК «Енисей»

«Померил ей давление — оно было очень низкое. Дали кислород, нашатырь, приготовили сладкий чай, который в данном состоянии помогает. Плюс воздействовал на определённые точки тела для поднятия давления и улучшения самочувствия», — сказал в интервью RT Фомин.

Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, Елене Евгращенковой неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками.

Ранее врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть из-за частого использования смартфона или вследствие многочасовой работы за компьютером.

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