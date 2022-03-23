Врач ФК «Енисей» Фомин рассказал, как спас жизнь пассажирке рейса Калининград — Москва
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«Померил ей давление — оно было очень низкое. Дали кислород, нашатырь, приготовили сладкий чай, который в данном состоянии помогает. Плюс воздействовал на определённые точки тела для поднятия давления и улучшения самочувствия», — сказал в интервью RT Фомин.
Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, Елене Евгращенковой неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками.
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