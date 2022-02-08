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Уайлд завоевал бронзу в сноуборде, Семененко — седьмой в короткой программе: главное к утру

Уайлд завоевал бронзу в сноуборде, Семененко — седьмой в короткой программе: главное к утру
08.02.2022, 11:00 |

Неэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде, Евгений Семененко — седьмой, Вик Уайлд принёс России бронзу в сноуборде, Александр Большунов пропустит спринт. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Уайлд завоевал бронзу в сноуборде, Семененко — седьмой в короткой программе: главное к утру
  • Gettyimages.ru

Россиянин Вик Уайлд завоевал бронзу в сноуборде Игр-2022. 

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