Уайлд завоевал бронзу в сноуборде, Семененко — седьмой в короткой программе: главное к утру

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Неэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде, Евгений Семененко — седьмой, Вик Уайлд принёс России бронзу в сноуборде, Александр Большунов пропустит спринт. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

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