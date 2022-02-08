Уайлд завоевал бронзу в сноуборде, Семененко — седьмой в короткой программе: главное к утру

Россиянин Вик Уайлд завоевал бронзу в сноуборде Игр-2022.
Нападающая сборной России по хоккею Полина Болгарева получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Тренер: Большунов пропустит лыжный спринт Олимпиады.
Исследование: фигурное катание стало самым обсуждаемым видом спорта в соцмедиа 7 февраля.
Неэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпиаде, Семененко — седьмой.
Сноубордист Дмитрий Карлагачев пропустил параллельный слалом из-за коронавируса.
Маттиас Майер стал трёхкратным чемпионом Олимпийских игр в горнолыжном спорте.
Андрей Мозалёв упал с четверного сальхова в короткой программе на Играх-2022.
МОК не заставляет атлетов носить маски во время соревнований.
Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на Играх-2022.
Марк Кондратюк с помарками исполнил короткую программу на Олимпиаде-2022.
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин вылетят на Олимпиаду 8 февраля.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал фаворита из сборной России в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
Стало известно, какое прозвище дали российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину в итальянском клубе.
Ранее сообщалось, что 7 февраля фигуристы завоевали золото в командном турнире, прыгуны с трамплина — серебро.