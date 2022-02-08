Исследование: фигурное катание стало самым обсуждаемым видом спорта в соцмедиа 7 февраля

|

Фигурное катание стало самым обсуждаемым видом спорта в российских и зарубежных социальных медиа в понедельник, 7 февраля.

Об этом свидетельствует исследование, проведённое в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, посвящённого зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Как отмечается, исследование проведено на основе анализа более 100 млн сообщений, связанных с Олимпиадой, в русскоязычных и англоязычных социальных медиа.

Согласно результатам исследования, соревнования по фигурному катанию в Пекине обсуждали более 40% пользователей англоязычных соцсетей и более 30% — в русскоязычных.

Около 25 пользователей русскоязычных соцмедиа интересовались лыжными гонками.

Кроме того, в рамках зимней Олимпиады пользователями активно обсуждались фристайл, биатлон и хоккей.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка. Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.