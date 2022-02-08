МОК не заставляет атлетов носить маски во время соревнований

|

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили правила ношения респираторных масок на Играх 2022 года в Пекине.

«Оргкомитет Олимпиады на может заставить спортсмена носить маску. Во время соревнований каждый сам решает, носить ему маску или нет», — цитирует главу экспертной медицинской группы МОК Брайна Макклоски «Матч ТВ».

По его словам, в пределах «пузыря» у спортсменов практически нулевая возможность заболеть коронавирусной инфекцией.

Напомним, 7 февраля матч между женскими сборными России и Канады был задержан на час, поскольку североамериканская команда хотела дождаться результатов последних тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды по требованию канадок вышли на лёд в респираторных масках. В них они должны были продолжать играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у россиянок. В третьем периоде сборная России вышла на лёд уже без масок, а канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

Ранее форвард женской сборной Канады по хоккею Ребекка Джонстон высказалась о матче с российской командой (6:1) на Олимпийских играх в Пекине.