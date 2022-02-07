Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком»

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Стало известно, какое прозвище дали российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину в итальянском клубе.
Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком»
  • globallookpress.com

«Кокорин — Бомбардировщик», — заявил полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.

Кокорин в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Сообщалось, что «Фиорентина» не может найти покупателей для Кокорина. Ни один российский клуб не заинтересован в подписании футболиста.

Ранее Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком».

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