Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком»

Стало известно, какое прозвище дали российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину в итальянском клубе.

«Кокорин — Бомбардировщик», — заявил полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.

Кокорин в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Сообщалось, что «Фиорентина» не может найти покупателей для Кокорина. Ни один российский клуб не заинтересован в подписании футболиста.

Ранее Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком».