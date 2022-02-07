Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком»
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«Кокорин — Бомбардировщик», — заявил полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура.
Кокорин в нынешнем сезоне выходил на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.
Сообщалось, что «Фиорентина» не может найти покупателей для Кокорина. Ни один российский клуб не заинтересован в подписании футболиста.
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