Россия обыгрывает Украину после первого тайма полуфинала ЧЕ по футзалу
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После первой половины россияне ведут в счёте — 2:1.
На второй минуте Антон Соколов вывел отечественную национальную команду вперёд, а на 15-й преимущество России удвоил Андрей Афанасьев. На 16-й Евгений Серый отыграл один мяч.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина.