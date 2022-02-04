Россия обыгрывает Украину после первого тайма полуфинала ЧЕ по футзалу

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Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Украины.
Россия обыгрывает Украину после первого тайма полуфинала ЧЕ по футзалу
  • © Jeroen Meuwsen/Orange Pictures
  • Legion-Media

После первой половины россияне ведут в счёте — 2:1.

На второй минуте Антон Соколов вывел отечественную национальную команду вперёд, а на 15-й преимущество России удвоил Андрей Афанасьев. На 16-й Евгений Серый отыграл один мяч.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал  фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина.

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